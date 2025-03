Delegation war Ziel möglicher Bedrohung

Rückführung schwerer Straftäter im Fokus

Vor wenigen Wochen kam es erneut zu schweren Auseinandersetzungen: Ein Überraschungsangriff Assad-treuer Alawiten führte zu einer Militäraktion in der Küstenregion. Dabei kam es laut Augenzeugen zu Massakern an der alawitischen Zivilbevölkerung, die nichts mit dem Assad-Regime zu tun hatte. Mehr als 1.300 Menschen wurden von islamistischen Truppen getötet. Dem gegenüber stehen Fortschritte im bürgerkriegsgebeutelten Land. So einigte sich die Übergangsregierung am 10. März mit den kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) auf eine Zusammenarbeit.