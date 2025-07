Aktualisiert am 15.07.2025 - 08:07 Uhr

Das Familienunternehmen Ruf möchte sich breiter aufstellen – und hat eine Großbäckerei ins Visier gefasst. Allerdings ist der Deal noch nicht in trockenen Tüchern.

Das Familienunternehmen Ruf aus dem niedersächsischen Quakenbrück will die Großbäckerei Mestemacher in Gütersloh übernehmen. Die Gesellschafter der Ruf-Gruppe "erwerben die operativen Unternehmen der Mestemacher Unternehmensgruppe", teilte die Großbäckerei am Montag mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Zuerst hatte die "Lebensmittelzeitung" berichtet.