Da schreibt der eine nun von "Anschlagsopfer" – in Anführungszeichen wohlgemerkt – zu einem Foto, auf dem Christian Lindners Haare mit Schaum bedeckt sind. Ein anderer bezeichnet die Attacke auf den FDP-Vorsitzenden als "erste Sahne!". Und die Nächste schreibt: "EILMELDUNG: Schaumschläger wird mit Schaum beworfen."

Mit Spott und Hohn reagierte das asoziale Netz darauf, dass eine Nachwuchspolitikerin der Linken Lindner bei einer Wahlkampfveranstaltung in Greifswald mit einer aus Rasierschaum geformten Torte beworfen hat. Das war erwartbar. Und doch sagt es viel aus über die, die so etwas posten. Denn dahinter steht offenbar die Sicht: So ein bisschen Schaum schadet doch nicht. Und: Es trifft den Richtigen.