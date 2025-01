Gewinnerin der Woche

Weidel punktet im TV – und treibt die Union vor sich her

Zuletzt sah's nicht ganz so gut aus für Alice Weidel. Zwar steht die AfD in den Umfragen weiter stabil bei über 20 Prozent, die Frontfrau der Rechtsaußenpartei könnte im nächsten Bundestag Oppositionsführerin werden. Doch mit ihrem Auftritt beim Parteitag in Riesa vor zwei Wochen schien sie den Bogen überspannt zu haben:

Zu hart im Ton, zu rechtsradikal im Inhalt – nicht wenige moderate Wähler der Partei dürfte ihr Auftritt eher abgeschreckt und zurückgetrieben haben zur Union und deren Spitzenmann Friedrich Merz. Auch Zahlen zum sogenannten Wählerpotenzial legen das nahe.

Jetzt jedoch könnte sich der Wind wieder zu ihren Gunsten drehen. Das liegt zum einen am Attentat von Aschaffenburg. Zum anderen aber auch daran, dass Weidel diese Woche einiges richtig gemacht hat.

Mittwochabend, Maischberger in der ARD: Weidel sitzt neben Sahra Wagenknecht im Fernsehstudio. Turnschuhe, Jeans, Rollkragenpullover – sie sieht lässig aus neben der matronenhaften BSW-Namensgeberin im strengen Kostüm. Und sie macht auch mit dem, was sie sagt, eine gute Figur, vor allem: eine deutlich bessere als beim Duell der Populisten beim TV-Sender "Welt" Anfang Oktober. Wirkte sie damals noch fahrig, unvorbereitet, leicht auszutricksen, ist es nun Weidel, die Wagenknecht streckenweise vorführt. Ruhig im Ton, hart in der Sache, attackiert sie Wagenknecht. Wirft ihr vor, ihre alte Partei zu zerstören, stellt fest, dass das BSW nach den Regierungsbeteiligungen im Osten nur noch die Fünfprozenthürde kratze. Und wo Wagenknecht sich bei manchen Fragen windet, stammelt, laviert, ist Weidel bestimmt, prägnant, eindeutig. Erster Punkt für die AfD-Chefin.

Punkt zwei geht an sie, weil sie – so zynisch es klingt – den grausamen Anschlag eines psychisch kranken Afghanen in Aschaffenburg politisch geschickt genutzt hat. Mit ihrem Angebot an Wohl-bald-Kanzler Friedrich Merz, gemeinsam einen harten Kurs in der Migrationspolitik durchzusetzen, treibt sie die Union vor sich her. Allen gegensätzlichen Beteuerungen von Merz zum Trotz: Die "Brandmauer" zur AfD lässt sich für die Union immer schwerer schützen.

Wird die AfD möglichen Migrationsanträgen der Union im Bundestag zustimmen? Machen gar die Liberalen und die fraktionslosen Ex-AfDler mit? Ein so geänderter Kurs wäre dann auch Weidels Erfolg.