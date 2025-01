In diesen Staaten muss man wählen gehen – sonst drohen Strafen

Anders als in Deutschland

Stimmzettel in der Wahlurne (Symbolbild): Wählengehen ist in Deutschland freiwillig. (Quelle: Arne Dedert/dpa/dpa-bilder)

In Deutschland sind die Bürger nicht verpflichtet, zur Wahl zu gehen. Doch anderswo sind die Regeln um einiges strenger.

In vielen Demokratien wird heiß diskutiert: Sollte jeder Bürger verpflichtet sein, seine Stimme abzugeben? Während Deutschland auf Freiwilligkeit setzt, schreiben einige Länder die Wahlbeteiligung gesetzlich vor. Es drohen Geldbußen – oder gar Gefängnis.

Befürworter sehen darin eine Stärkung der Demokratie, Kritiker einen Eingriff in die persönliche Freiheit. Doch was spricht für und gegen eine Wahlpflicht? Und wo gibt es überall eine Wahlpflicht? t-online erklärt es Ihnen.

Gibt es eine Wahlpflicht in Deutschland?

In Deutschland besteht keine gesetzliche Wahlpflicht. Bürgerinnen und Bürger können frei entscheiden, ob sie ihr Wahlrecht ausüben möchten. Während in einigen Ländern Sanktionen für Nichtwähler existieren, setzt Deutschland auf Freiwilligkeit und politische Aufklärung.

Das Wahlrecht gehört zu den zentralen demokratischen Rechten in Deutschland. Laut Artikel 38 des Grundgesetzes sind Wahlen "allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim". Die "Freiheit der Wahl" bedeutet, dass niemand zur Stimmabgabe gezwungen werden darf. Wer nicht wählen geht, muss keine rechtlichen Konsequenzen fürchten.

Gibt es Ausnahmen oder historische Vorbilder?

In der Geschichte Deutschlands gab es keine generelle Wahlpflicht. In der Weimarer Republik wurde sie zwar diskutiert, aber nie umgesetzt. Auch in der DDR bestand formal keine Wahlpflicht, doch der gesellschaftliche und politische Druck war hoch, die Einheitsliste der SED zu bestätigen.