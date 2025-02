Aktualisiert am 03.02.2025 - 13:29 Uhr

Aktualisiert am 03.02.2025 - 13:29 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die AfD meldet eine weitere Großspende an die Bundestagsverwaltung. (Archivbild) (Quelle: Christoph Reichwein/dpa/dpa-bilder)

Die AfD hat der Bundestagsverwaltung eine neue Parteispende von rund 2,35 Millionen Euro gemeldet. Als Spender wird auf der Webseite des Bundestags Gerhard Dingler aus Österreich geführt. Die AfD bestätigte auf Anfrage die Meldung an den Bundestag, wollte sich aber zu der Spende nicht weiter äußern.

Nächste Großspende

Dingler ist ehemaliger FPÖ-Landesgeschäftsführer in Voralberg. Im Interview mit dem ORF erklärte er den Hintergrund der hohen Spende. Er würde sich große Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Ukraine-Krieges machen. In einer Stellungnahme schrieb er zudem, dass Deutschlands künftige Regierung Taurus-Marschflugkörper an das angegriffene Land liefern könnte. Das wolle er verhindern. Die einzigen Partei, die sich seiner Meinung nach glaubhaft für Frieden einsetzt, sei die AfD.