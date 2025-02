Verlierer der Woche

Lindner muss jetzt beten

Das Mitleid der meisten dürfte begrenzt sein, trotzdem muss man es festhalten: Leicht hat er's nicht, der Christian Lindner.

Seit mehr als elf Jahren führt er die FDP als Parteichef an, ein ums andere Mal zieht er für die Liberalen als Spitzenmann in den Wahlkampf. So schwer wie jetzt war es jedoch nie, seit die Partei von Baum, Genscher und Westerwelle 2013 aus dem Bundestag geflogen ist.

Die Liberalen kommen einfach nicht in den Tritt, die Wahlkampagne zündet nicht. Und die abgelaufene Woche bildete keine Ausnahme: Noch immer liegt die FDP in den Umfragen unterhalb der magischen Grenze von fünf Prozent, würde damit den Wiedereinzug ins Parlament knapp verfehlen.

Augenscheinlich gibt es dafür gleich mehrere Gründe. Erstens lastet die Ampel weiterhin wie Blei auf den Freidemokraten und damit auch auf Lindner, der Befreiungsschlag ist ausgeblieben. Zweitens überlagert die Migrations- und Sicherheitsdebatte nach Aschaffenburg das Center-Court-Thema der Liberalen: Über eine bessere Wirtschaftspolitik, bei der die Liberalen ohne Übertreibung das beste Angebot machen, spricht gerade einfach niemand. Umgekehrt dürfte für die honorigen Kompromissvorschläge in der Migrationspolitik von Fraktionschef Christian Dürr am Ende niemand sein Kreuz bei der FDP machen. Und schließlich ist da, drittens, auch noch Lindner selbst: Hardcore-Fans mag er noch ansprechen. Das Gros der Menschen jedoch scheint durch zu sein mit dem Mann, dessen Gesicht fast jedes Wahlplakat der FDP ziert. Daran ändert auch das jüngste Plus im Zufriedenheitsranking der ARD kaum etwas.

Vor diesem Hintergrund wenig hilfreich ist es da, wenn sich wie zu Beginn dieser Woche auch noch ein innerparteilicher Konflikt abzeichnet. Die Progressiven nämlich, böse FDP-Zungen sagen: "die Linken" in der Partei, scheinen sich schon jetzt für einen möglichen Machtkampf nach dem 23. Februar zu rüsten.

So jedenfalls lassen sich die kolportierten Aussagen mancher in der gemeinsamen Sitzung von Fraktion und Bundesvorstand vergangene Woche Freitag deuten. Mehrere Parteipromis sprachen sich offen gegen eine Zustimmung zum Unionsgesetzentwurf Seit' an Seit' mit der AfD aus. Damit rebellierten sie nicht nur gegen die Linie, die zuvor auch Lindner vorgegeben hatte, sondern sie förderten auch einen lange befriedeten Flügelstreit wieder zutage.

Am Wochenende treffen sich die Liberalen zu Lindners Krönungsmesse als Spitzenkandidat. Vom Parteitag in Potsdam soll ein Aufbruchsignal für die letzten Wahlkampfmeter ausgehen. Bleibt das aus, bleibt nur noch eins: Beten.