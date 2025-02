Grünen-Kanzlerkandidat in Flensburg Habecks Wahl steht bereits fest

07.02.2025

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: Der Kanzlerkandidat der Grünen hat bereits heute seine Stimme zur Bundestagswahl abgegeben. (Quelle: Marcus Brandt/reuters)

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck hat seine Stimme für die Bundestagswahl bereits abgegeben. In seinem Wahlkreis in Flensburg appelliert er an seine Wähler.

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck hat seine Stimme zur Bundestagswahl am 23. Februar bereits abgegeben. Er werde am Wahltag nicht in Flensburg sein, sagte der Wirtschaftsminister. "Sollten Sie am 23.2. verhindert sein, kümmern Sie sich jetzt schon darum", appellierte er an alle Wähler. "Gehen Sie davor wählen, nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl oder machen Sie es wie ich, gehen direkt in die Wahlämter, die jetzt schon offen sind. Es ist eine wichtige Wahl."

Um seine Stimme für die Bundestagswahl abzugeben, gibt es mehrere Wege: Briefwahl - wobei die Briefwahlunterlagen auch vor Ort abgegeben werden können -, vor dem Wahltermin in einem Wahlamt vor Ort wählen, oder am Wahltag selbst im jeweiligen Wahllokal wählen.

Habeck betonte, die Bundestagswahl sei die erste große europäische Wahl nach der Inauguration von US-Präsident Donald Trump. "Es ist entscheidend, wie die Wahl in Deutschland ausgeht, auch für die Antwort auf das, was in Amerika passiert."