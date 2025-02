Ein wichtiger Bestandteil des Bundestagswahlkampfes ist für die Parteien die Präsenz in TV-Diskussionen. Viele Zuschauer sind dieser jedoch langsam überdrüssig.

Vorbei sind die Zeiten, in denen vor einer Bundestagswahl jeweils ein großes TV-Duell abgehalten wurde. Ein solches bestand aus zwei sich duellierenden Kanzlerkandidaten und vier Vertretern der größten TV-Kanäle Das Erste, ZDF , RTL und ProSiebenSat.1.

Heute lädt jeder Sender zu seinem eigenen Talkformat ein. Dabei bleibt es nicht immer bei Duellen der beiden aussichtsreichsten Kandidaten. Teilweise stehen sich auch mal vier oder mehr Kontrahenten in "Quadrellen", "Wahlarenen", "Schlagabtauschen", "Klartexten", "Schlussrunden" und anderen gut klingenden Formaten gegenüber.

"Weniger wäre mehr"

Während Günter Schanné diese Vielfalt mag und darauf hinweist: "Es besteht doch die Handlungsfreiheit, den Veranstaltungen am Bildschirm zu folgen oder eben nicht", ist für viele andere t-online-Leser das Maß voll. So wie für Kurt Müller, der schreibt: "Ich finde es sehr hilfreich und informativ, wenn sich Politiker messen, aber es sollte im Rahmen bleiben. Was aktuell geschieht, ist zu viel des Guten. Zu viele TV-Debatten und zu geballt. Weniger wäre mehr."