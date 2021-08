Aktueller Leseraufruf

Wir wollen Ihre Fragen zur Bundestagswahl!

06.08.2021, 10:39 Uhr | cj, t-online

Wahlzettel mit Fragezeichen-Aufdruck: Welche Fragen stellen Sie sich noch zur Bundestagswahl? (Quelle: LuisPortugal/Thinkstock by Getty-Images)

Die Bundestagswahl rückt immer näher. Doch bestimmt sind auch bei Ihnen noch einige relevante Fragen offen. Was wollen Sie zur Wahl wissen? Stellen Sie t-online Ihre Fragen.

Was wähle ich mit welcher Stimme? Wie aussagekräftig ist die Sonntagsfrage? Und wann sind Ausgleichsmandate wahrscheinlich? Die Bundestagswahl bringt viele Fragen mit sich: inhaltlich in Bezug auf die Wahlprogramme der kandidierenden Parteien, aber auch sachlich zum Prozedere und dem Wahlrecht.

Schreiben Sie uns eine E-Mail: Stellen Sie Ihre Fragen zur Wahl unter lesermeinung@stroeer.de.

Wo haben Sie persönlich noch Klärungsbedarf? Gibt es etwas, das Sie im Zusammenhang mit den Abläufen nicht ganz nachvollziehen können? Verstehen Sie nicht, warum ein bestimmtes Thema besonders stark diskutiert wird? Oder gibt es einen Bereich, der Ihrer Meinung nach noch nicht gut genug beleuchtet wurde?

Wir möchten, dass Sie so gut informiert wie möglich Ihre Wahlentscheidung treffen können. Daher will t-online zur Bundestagswahl wissen: Welche Fragen bewegen Sie ganz besonders?

So einfach schicken Sie Ihre Fragen ein

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihren Fragen an lesermeinung@stroeer.de. Bitte nutzen Sie dabei den Betreff "Fragen zur Wahl". Leider werden wir voraussichtlich nicht alle von Leserinnen und Lesern eingesendeten Fragen einzeln beantworten können. Wir werden aber einer möglichst breiten Auswahl von dem, was Sie wissen möchten, nachgehen und sicherstellen, dass Sie bei uns umfassend informiert werden.