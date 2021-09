Leseraufruf zum Wahlverhalten

Warum wollen Sie anders wählen als bisher?

06.09.2021, 15:13 Uhr | cj, t-online

Sie haben viele Jahre lang immer die gleiche Partei gewählt, doch jetzt wollen Sie eine Veränderung? Verraten Sie uns, warum Sie sich bei dieser Bundestagswahl bewusst anders entscheiden werden.

Bisher haben Sie bei jeder Bundestagswahl treu die CDU gewählt. Jetzt, wo die Ära Merkel zu Ende geht, können Sie sich mit dieser Partei nicht mehr richtig identifizieren? Sie sehen in der SPD nicht mehr die soziale Arbeiterpartei, die Sie gern hätten? Eine der anderen Parteien hat Sie dieses Jahr enttäuscht oder klar von sich überzeugt?

Ihre Meinung auf t-online: Schreiben Sie uns eine E-Mail an lesermeinung@stroeer.de

Die Parteien in Deutschland können sich immer weniger auf eine feste Basis von Stammwählerinnen und -wählern verlassen. Die Zahl derjenigen, die sich vorstellen können, verschiedene Parteien zu wählen, nimmt zu. Können auch Sie sich nach langer Zeit erstmals vorstellen, Ihr Kreuzchen auf dem Wahlzettel an einer anderen Stelle zu machen?

So einfach können Sie Ihre Geschichte mit uns teilen



Welche Partei haben Sie bislang gewählt und zu welcher werden Sie wechseln? Was sind Ihre ganz persönlichen Gründe für diese Entscheidung? Warum wollen Sie Ihre vormalige Stammpartei nicht mehr wählen? Welche andere Partei entspricht Ihren politischen Vorstellungen jetzt mehr? Haben für Sie zuletzt Themen verstärkt an Bedeutung gewonnen, die zuvor in Ihrer Wahlentscheidung keine Rolle gespielt haben?

