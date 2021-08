CDU-Kandidat verliert an Zuspruch

Drei Viertel denken negativ über Laschet

19.08.2021, 08:58 Uhr | rtr

Im Rennen ums Kanzleramt kassiert Armin Laschet eine Umfrageschlappe nach der anderen. Nun hat eine neue Erhebung nach der Meinung der Bevölkerung gefragt. Die Zustimmung für den Unionskandidaten – sie schwindet.

Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage haben knapp drei Viertel der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland (73,9 Prozent) eine negative Meinung vom Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die Zeitung "Augsburger Allgemeine". Fast die Hälfte der Befragten gab sogar an, "sehr negativ" über Laschet zu denken. Lediglich 14,7 Prozent bewerten den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen in seiner Rolle als Kanzlerkandidat positiv. Der Rest ist unentschieden.

Selbst unter Wählerinnen und Wählern der Union sind die Meinungen über Laschet gespalten – 43,9 Prozent stehen hinter ihrem Kanzlerkandidaten, 37,6 Prozent denken hingegen negativ über ihn. In den übrigen politischen Lagern überwiegt der Anteil derer, die Laschet kritisch sehen, deutlich – am klarsten unter den Sympathisantinnen und Sympathisanten der Grünen. 95,3 Prozent der Befragten haben kein gutes Bild von Laschet. Gerade einmal 1,5 Prozent bewerten den möglichen Nachfolger von Angela Merkel im Kanzleramt positiv.