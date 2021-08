Nur Dreier-Koalitionen möglich

Neue Umfrage sieht SPD und Union gleichauf

26.08.2021, 12:21 Uhr | cck, t-online

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz: Seine Partei liegt mit der Union in Umfragen gleichauf. (Quelle: Political-Moments/imago images)

SPD auf Erfolgskurs: Eine neue Umfrage sieht die Sozialdemokraten Kopf an Kopf mit der Union. Für die Sozialdemokraten ist das nicht der einzige Grund zur Freude.

23 zu 23: Das ist das Ergebnis einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag des Nachrichtenmagazins "Focus". Demnach stehen Union und SPD derzeit gleichauf. Die SPD hat im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte zugelegt, die Union einen Punkt verloren. Die Grünen liegen bei 18 Prozent, die FDP bei zwölf, AfD bei elf und die Linken bei sieben Prozent.

Nach diesem Ergebnis wäre eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP ebenso möglich wie eine Deutschlandkoalition (Union, SPD, FDP), eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP und Rot-Grün-Rot, berichtet der "Focus".

Grund zur Freude gibt es für die Genossen außerdem in Mecklenburg-Vorpommern. Auch dort wird am 26. September gewählt. SPD-Spitzenkandidatin und amtierende Ministerpräsidentin Manuela Schwesig führt derzeit die Umfragen an – mit großem Abstand. Mehr dazu lesen sie hier.

Kantar hat für die Sonntagsfrage 1.919 Menschen vom 18. bis 24. August 2021 befragt, die statistische Fehlertoleranz liegt bei 3 Prozent im Mittel.