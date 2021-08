Laschet bei Beliebtheit abgeschlagen

SPD lässt bei INSA-Umfrage die Union hinter sich

29.08.2021, 10:56 Uhr | t-online, wan

Olaf Scholz spricht mit Bürgern bei einem Wahlkampftermin in Schwedt am Samstag. Er steht in der Beliebtheit als Kanzlerkandidat weit oben. (Quelle: Florian Gärtner/imago images)