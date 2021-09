"Das ist unvorstellbar"

CSU-Generalsekretär lehnt Groko unter Scholz ab

09.09.2021, 18:06 Uhr | t-online

Der CSU-Generalsekretär hat sich deutlich gegen eine Zusammenarbeit mit der SPD unter Olaf Scholz ausgesprochen. Der Kanzlerkandidat sei "maximal überschätzt", so Markus Blume.

Der Generalsekretär der CSU, Markus Blume, hält Parteichef Markus Söder im Vergleich zu Armin Laschet weiter für den besseren Kanzlerkandidaten. "Natürlich stünden wir mit Markus Söder besser da. Die ungebrochen hohen Zustimmungswerte für Markus Söder zeigen, welches Potenzial wir als Union eigentlich haben", sagte Blume dem "Spiegel".

Die aktuellen schwachen Umfragewerte nannte Blumen einen "Weckruf", in der Wahl ginge es nun um alles oder nichts: "Wir müssen jetzt noch eine Schippe drauflegen." Bundesweit liegen CDU und CSU in allen Umfrageinstituten hinter der SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz. In Bayern liegt die Partei laut Infratest dimap bei 28 Prozent: Es wäre das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl aller Zeiten.

Laschet: Söder unterstützt mich

Laschet reagierte gelassen auf die Bemerkung von Blume. "Es gibt viele in der CSU, die mich unterstützen, dazu gehört auch Markus Söder", sagte der CDU-Chef. Er werde am Samstag auf dem CSU-Parteitag auftreten. EVP-Fraktionschef Manfred Weber betonte, dass CDU und CSU in einem Boot säßen. "Wir wollen alle, dass Armin Laschet ins Kanzleramt einzieht." Dies werde auf dem CSU-Parteitag deutlich werden. Der CSU-Politiker spricht von einer "historischen Wahl", weil "eine Beteiligung von Ex-Kommunisten" in einer Bundesregierung möglich sei.

Angesprochen auf Olaf Scholz hatte Blume erneut kritisiert, dass der SPD-Mann bisher keine Koalition mit den Grünen und der Linkspartei ausgeschlossen hatte. Scholz sei zudem "maximal überschätzt". Eine linke Regierung würde unter anderem für höhere Steuern und Schulden sorgen. Auch eine mögliche erneute große Koalition unter der Führung der SPD schloss Blume aus: "Das ist unvorstellbar. Ich sage Ihnen: Als Juniorpartner stehen wir nicht zur Verfügung. Wer Union will, muss Union wählen."