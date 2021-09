Aktueller Leseraufruf

Wie sollte Ihr perfekter Kanzlerkandidat sein?

14.09.2021, 12:07 Uhr | cj, t-online

Die Kandidierenden um das Kanzleramt müssen im Wahlkampf viel Kritik einstecken. Doch welche Eigenschaften bräuchte der perfekte Regierungschef für Sie? Beschreiben Sie uns Ihren Wunschkanzler.

Wen soll ich dieses Jahr wählen? Viele Leserinnen und Leser von t-online haben uns in den vergangenen Wochen von ihren Überlegungen und Zweifeln berichtet. In diesem Jahr, sagen eine ganze Reihe von ihnen, falle es besonders schwer, eine fundierte und überzeugte Wahlentscheidung zu treffen.



Ein Problem wird in den E-Mails, die uns erreichen, besonders oft genannt: Keiner der drei Kandidierenden um das Spitzenamt überzeugt sie so richtig. Dennoch wird die Entscheidung letztlich zwischen Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet fallen, die für die großen Parteien im Rennen sind.





Ihre Meinung auf t-online: Schreiben Sie an lesermeinung@stroeer.de



Gehören Sie zu denjenigen, die aktuell noch Zweifel an den Kandierenden haben? Wir möchten von Ihnen wissen: Wie müsste eine Kandidatin oder ein Kandidat sein, um Sie wirklich zu überzeugen? Welche Eigenschaften müsste diese Person mitbringen? Wünschen Sie sich in dem Amt vielleicht eine ruhige und pragmatische Person oder jemanden, der schnell und aktiv vorprescht?



Gibt es gar eine Person, die Ihnen ideal erscheint für das Amt des Bundeskanzlers? Jemanden, der leider nicht zur Wahl steht und vielleicht gar nicht in einer politischen Partei aktiv ist?



Ihre Meinung auf t-online – So geht's

Beschreiben Sie in einigen Sätzen Ihre Idealvorstellung von der Besetzung des Kanzleramts. Schicken Sie uns diese einfach per E-Mail an lesermeinung@stroeer.de. Bitte nutzen Sie den Betreff "Wunschkandidat" für Ihre Mail. Eine Auswahl der Beiträge werden wir mit Nennung des Namens in einem separaten Artikel veröffentlichen.