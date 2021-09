Leserfragen nach der Bundestagswahl

Was möchten Sie jetzt von den Politikern wissen?

26.09.2021, 16:45 Uhr | cj, t-online

Frau trägt Wah-Button: Verraten Sie uns Ihre Fragen an die Vertreterinnen und Vertreter Ihrer Partei. (Quelle: Torsten Asmus/Thinkstock by Getty-Images)

Am Montagmorgen sendet t-online eine Wahlsendung – live. Zu Gast werden Spitzenpolitiker aller zuletzt im Bundestag vertretenen Parteien sein. Was möchten Sie von ihnen wissen?

Sie haben nach der Bundestagswahl Fragen an die Parteien, wollen konkrete Aussagen darüber haben, wie es nun weitergehen wird? Wir möchten Ihre Fragen stellen.



Ab 7.00 Uhr am Morgen nach der Bundestagswahl betrachten wir die Wahlergebnisse in einer Livesendung bei t-online. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten sowie Spitzenpolitikerinnen und -politikern werfen wir einen Blick darauf, wie es jetzt weitergehen kann und ordnen die Zahlen ein.







Ihre Frage an die Politikerinnen und Politiker: Schreiben Sie an lesermeinung@stroeer.de





Alle bislang im Bundestag vertretenen Parteien werden in der Sendung präsent sein: Lars Klingbeil für die SPD, Thorsten Frei und Wiebke Winter von der CDU, Konstantin Kuhle und Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, Anton Hofreiter für die Grünen, Dietmar Bartsch von der Linken, Dorothee Bär für die CSU und Tino Chrupalla für die AfD. Was möchten Sie von unseren Gesprächspartnern wissen? Stellen Sie jetzt Ihre Fragen.

Beteiligen Sie sich bei t-online: Sie möchten Ihre Meinung zu aktuellen Themen loswerden, Fragen an unsere Gesprächspartner stellen oder einfach lesen, was andere Leserinnen und Leser von t-online bewegt? All das können Sie auf unserer Leserseite.

So senden Sie uns Ihre Frage

Schicken Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Frage an lesermeinung@stroeer.de. Schreiben Sie, an welchen unserer Gäste die Frage gerichtet ist. Bitte formulieren Sie die Frage konkret in nur einem Satz und nutzen in Ihrer Mail den Betreff "Frage zur Bundestagswahl". Wir sind gespannt auf Ihre Beiträge und werden uns bemühen, die Fragen je nach Rückmeldungen und Möglichkeiten der Live-Bedingungen in die Sendung zu integrieren.