Ihre Meinung zur Bundestagswahl

26.09.2021, 18:33 Uhr | cj, t-online

Deutschland hat gewählt. Sind Sie zufrieden mit den bisherigen Zahlen? Worauf hoffen Sie jetzt und welche Befürchtungen hegen Sie? Wir wollen Ihre Reaktion auf die Bundestagswahl wissen. Schreiben Sie uns.

SPD und CDU liefern sich ein knappes Rennen. Die Union fährt das schlechteste Ergebnis der Parteigeschichte ein und die Grünen freuen sich über einen großen Zuwachs. Hier finden Sie die aktuellen Zahlen zur Bundestagswahl.



Nun stehen viele Fragen im Raum. Wer wird letztlich regieren? Bald müssen Sondierungsgespräche geführt und ausgelotet werden, welche Zusammensetzung der Regierung das beste Potential für eine konstruktive Zusammenarbeit hat.





Ihre Meinung bei t-online: Schreiben Sie und an lesermeinung@stroeer.de





Haben die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland so abgestimmt, wie Sie es erwartet haben? Oder überraschen Sie die Werte? Macht Ihnen das Wahlverhalten Hoffnungen für die kommende Legislaturperiode oder stehen in Ihren Gedanken jetzt eher Probleme im Vordergrund? Wir möchten hören, wie Sie über die Bundestagswahl denken.



Beteiligen Sie sich bei t-online: Sie möchten Ihre Meinung zu aktuellen Themen loswerden, Fragen an unsere Gesprächspartner stellen oder einfach lesen, was andere Leserinnen und Leser von t-online bewegt? All das können Sie auf unserer Leserseite.

So einfach können Sie mitmachen



Schicken Sie uns Ihre Reaktion. Schreiben Sie uns Ihre Meinung einfach in einigen wenigen Sätzen per E-Mail an lesermeinung@stroeer.de. Bitte begründen Sie Ihre Meinung durch Argumente und nutzen Sie den Betreff "Meinung zur Wahl".



Eine Auswahl der Beiträge werden wir in einem separaten Artikel mit Nennung des Namens veröffentlichen und einzelne Meinungen auch in unserer Live-Sendung am Montagmorgen ab 7:00 Uhr vorstellen.