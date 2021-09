14 Direktmandate

AfD stärkste Partei in Thüringen und Sachsen

27.09.2021, 02:42 Uhr | dpa

Die AfD hat bei der Bundestagswahl in zwei Bundesländern ein Rekordergebnis eingefahren. Sowohl in Sachsen als auch in Thüringen liegen sie nach letzten Hochrechnungen vor CDU und SPD.

Die AfD ist bei der Bundestagswahl in Thüringen erstmals stärkste Partei geworden. Nach Abschluss der Auszählung lag die AfD, die in Thüringen wegen rechtsextremistischer Tendenzen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, bei 24,0 Prozent der Stimmen. Die SPD wurde mit 23,4 Prozent zweitstärkste Partei, die CDU kam auf 16,9 Prozent und Rang drei. Die Linke, die in Thüringen mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten stellt, sank auf 11,4 Prozent. Die FDP kam auf 9,0 Prozent der Stimmen, die Grünen auf 6,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,9 Prozent etwa auf dem Niveau von 2017. Die AfD konnte außerdem vier Direktmandate holen.

SPD kann in Sachsen zulegen

Die AfD hat auch die Bundestagswahl in Sachsen gewonnen. Nach Auszählung aller Stimmbezirke wurde sie mit 24,6 Prozent der Zweitstimmen stärkste Kraft im Freistaat. Die SPD konnte sich deutlich verbessern und landete mit 19,3 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz – und damit noch vor der CDU (17,2 Prozent). Auf den vierten Rang kam die FDP (11 Prozent), gefolgt von Linken (9,3 Prozent) und Grünen (8,6 Prozent). Sie holte zehn von 16 Wahlkreisen als Direktmandate.