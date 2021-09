Leseraufruf nach der Bundestagswahl

Was hat Sie am Wahlergebnis am meisten überrascht?

27.09.2021, 17:21 Uhr | Mth, t-online

Es war einer der spannendsten Wahlkrimis der letzten Jahrzehnte hielt Ergebnis der Bundestagswahl einige Überraschungen parat. Was hat Sie erstaunt?

Nach den ersten Hochrechnungen hielten nicht nur einige Parteipolitiker den Atem an, auch vielen Wählern verschlug es die Sprache in Anbetracht der knappen Ergebnisse am Sonntagabend. Wir möchten von Ihnen wissen: Welches Ergebnis der Bundestagswahl 2021 versetzte Sie am meisten ins Staunen? Stimmen Sie ab und schreiben Sie uns!

Ob das knappe Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Volksparteien CDU/CSU und SPD oder das Abschneiden der Grünen, die im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 zwar deutlich zulegen konnten, doch auf ein noch besseres Ergebnis gehofft hatten. Ob das beachtliche Wachsen der Kleinstparteien oder das hauchdünne Verfehlen der Fünf-Prozent-Hürde der Linkspartei – oder der Einzug des den allermeisten unbekannten Südschleswigschen Wählerverbands (SSW): Der Wahlausgang mischt das politische Berlin gehörig auf.



