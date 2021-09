Sondierungen beginnen

Union und FDP wollen sich am Sonntag treffen

30.09.2021, 10:33 Uhr | AFP

Armin Laschet und Christian Lindner: Die beiden Politiker wollen sich am Wochenende treffen. (Quelle: Achille Abboud/imago images)

Die Regierungsbildung nimmt Fahrt auf: Am Sonntagabend wollen Union und FDP zu einem ersten Gespräch zusammenkommen. Zuvor hatte ein nicht erwiderter Terminvorschlag für Verwirrung gesorgt.

CDU, CSU und FDP wollen sich am Sonntagabend zu ersten Sondierungen über eine mögliche Regierungszusammenarbeit treffen. Das vereinbarten die drei Parteivorsitzenden Armin Laschet (CDU), Markus Söder (CSU) und Christian Lindner (FDP) am Mittwochabend, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Unionskreisen erfuhr. Ein Gespräch zwischen Union und Grünen ist demnach für Anfang kommender Woche geplant.

Zuvor hatte es Verwirrung über einen Termin zwischen FDP und Union gegeben. "Noch hat die CDU keinen festen Gesprächstermin mit uns vereinbart", sagte Wissing noch am Mittwochabend im ZDF.

Die FDP hatte der Union zunächst einen Termin am Samstag angeboten. Im ZDF sagte Wissing, dieser Termin könne aber von der Union aus wohl nicht so stattfinden. "Jetzt muss man schauen, wann das genau sein wird", fügte Wissing hinzu. Am Sonntag werde die FDP mit der SPD sprechen.

Union hat "eine schwere Aufgabe"

FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae sagte am Donnerstagmorgen im RBB-Inforadio, "wenn wir momentan die Union anrufen wollten, wüsste ich nicht auf Anhieb sicher, welche Telefonnummer ich wählen soll". Die Union habe jetzt "eine schwere Aufgabe" zu meistern. Er habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass er eine Jamaika-Koalition für näherliegend für die FDP halte. Es gebe mit der Union mehr inhaltliche Schnittmengen.

Im Poker um die künftige Regierungskoalition hatten sich Grüne und FDP bereits am Dienstagabend zu Vorsondierungen getroffen. Zu den Inhalten des Treffens, an dem neben ihm selbst FDP-Chef Christian Lindner sowie die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck teilnahmen, wollte sich Wissing im ZDF nicht äußern. Als Gemeinsamkeiten zwischen Liberalen und Grünen bezeichnete der FDP-Generalsekretär den hohen Zuspruch zu beiden Parteien unter jungen Wählern.