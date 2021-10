Schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Welche Koalition soll es werden?

05.10.2021, 16:22 Uhr | Mth, t-online

Die ersten Gesprächsrunden zwischen den Parteien sind abgeschlossen. Nach wie vor ist offen, wer die zukünftige Regierung bilden wird – verschiedene Koalitionsmöglichkeiten stehen im Raum. Welche ist Ihr Favorit, und warum?

Seitdem das Ergebnis der Bundestagswahl bekannt ist, gab und gibt es viele Gespräche. Zuerst trafen sich die Grünen und die FDP. Das viral gegangene Selfie ließ gute Stimmung unter den sogenannten Königsmachern vermuten. Kurz darauf wurden die Sozialdemokraten ins Spiel gebracht. Auch nach diesen Gesprächen wurde vorsichtiger Optimismus wahrgenommen. Nachdem der Talk zwischen Schwarz-Gelb zuletzt auch gut verlaufen war, versuchte die Union am Dienstag mit der Partei rund um Annalena Baerbock und Robert Habeck auf einen grünen Zweig zu kommen.

Noch scheint alles möglich zu sein. t-online will von seinen Lesern erfahren: Welche Koalition favorisieren Sie? Sind Sie dafür, dass Rot-Grün-Gelb unter der Führung von Olaf Scholz für die nächsten vier Jahre eine Regierung auf Bundesebene bildet? Oder soll es lieber ein Bündnis aus Schwarz-Grün-Gelb mit Armin Laschet als Kanzler geben? Oder sind Sie sogar – auch wenn das von den betreffenden Parteien derzeit nicht zur Diskussion steht – für die Weiterführung der Großen Koalition aus SPD und CDU/CSU?

