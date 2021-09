Bundestagswahl 2021: Daten im Überblick

Wahlkreis Heidelberg (WK274): Kandidaten, Prognosen und Ergebnisse

22.09.2021, 16:03 Uhr

Bundestagswahl am 26. September: t-online zeigt Ihnen, wie gewählt wird, wofür die Spitzenkandidaten stehen und wer in den Umfragen vorne liegt. (Quelle: t-online)

CDU (26,8 Prozent) vor SPD (20,5%) – das waren die beiden stärksten Parteien nach Zweitstimmen bei der Bundestagswahl 2017. Nun sind die Deutschen am 26. September wieder zur Wahl aufgerufen. t-online gibt einen Überblick über Kandidaten, Prognosen und Ergebnisse für jeden Wahlkreis.

Hier finden Sie am Wahlsonntag (26. September) ab 18 Uhr alle Hochrechnungen und Ergebnisse.

Im Wahlkreis Heidelberg konnten bei der letzten Wahl 215.943 Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Sie entscheiden sich mit der Erststimme für einen Direktkandidaten und mit der Zweitstimme für eine Partei. Alle Infos zum Wahlverfahren sehen Sie oben im Video oder hier.

Die Kandidaten im Wahlkreis Heidelberg

Bei der Bundestagswahl 2017 hatte Prof. h. c. Dr. Karl Lamers (CDU) das Direktmandat im Wahlkreis Heidelberg gewonnen. Folgende Direktkandidaten treten in diesem Jahr zur Wahl an:

Alexander Paul Föhr, CDU

Elisabeth Krämer, SPD

Dr. Franziska Katharina Brantner, GRÜNE

Dennis Tim Nusser, FDP

Dr. Malte Kaufmann, AfD

Zara Dilan Kızıltaş, DIE LINKE

Franziskus Maria Schmitz, Die PARTEI

Daniel Brenzel, FREIE WÄHLER

Bernhard Alfons Schweigert, MLPD

Ulrich Friedrich Becker, dieBasis

Wasilios Vlachopoulos, Die Humanisten

Verena Arabella Willaredt, Volt

Dr. Friederike Benjes, KlimalisteBW

Sie sind noch unentschlossen, welche Partei am besten zu Ihnen passt – oder wollen die Positionen der Parteien noch einmal gegenüberstellen? Mit dem Wahl-O-Mat können Sie Ihre Meinungen mit den Wahlversprechen abgleichen.