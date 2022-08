Bürgermeister von Bad Lobenstein greift Journalisten bei Marktfest an

Aktualisiert am 22.08.2022 - 11:17 Uhr

Aktualisiert am 22.08.2022 - 11:17 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Thüringer Bürgermeister greift Journalisten bei Marktfest an

Ein Reporter der "Ostthüringer Zeitung" ist einem Bericht des Blattes zufolge vom Bürgermeister der Stadt Bad Lobenstein angegriffen worden. Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos) sei am Samstag während eines Marktfestes unvermittelt auf den Journalisten losgestürzt, habe diesen dabei verletzt und dessen Ausrüstung beschädigt, berichtete die Zeitung in ihrer Online-Ausgabe am Sonntag.