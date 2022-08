Cem Özdemir (Grüne): "Wir sollten weniger Fleisch essen"

Das Methangas, das in der Tierhaltung entsteht, macht aber einen gewaltigen Anteil an den Treibhausgasemissionen des Landwirtschaftssektors aus. Braucht es weniger Fleischkonsum?

Ja, und das passiert ja schon. Wir sind zwar noch weit von dem entfernt, was Gesundheitsexperten empfehlen, aber der Trend stimmt. Was die Tierhaltung betrifft: Es braucht dringend Reformen, das sagen auch die Bauern und ist überparteilicher Konsens. Das jetzige System der Tierhaltung setzt vor allem auf möglichst viel billig produziertes Fleisch. Dabei verlieren am Ende eigentlich alle – Landwirte, Tiere, Klima und Umwelt. Es geht also darum, die Tierhaltung vom Kopf auf die Füße zu stellen. Das heißt, wir passen die Ställe endlich den Tieren an und nicht wie bisher umgekehrt. Es geht darum, weniger Tiere besser zu halten. Damit leisten die Bäuerinnen und Bauern einen Beitrag für mehr Tierwohl, insbesondere auch für den Klima- und Umweltschutz. Und das gilt es dann auch zu honorieren.