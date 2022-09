Soziologe: "Die Ängste der Menschen sind keineswegs irrational"

Geben Sie mal ein Beispiel.

Nehmen wir die derzeitige Energiekrise: Die Ängste der Menschen sind keineswegs irrational oder unberechtigt. Alle bangen, ob Wladimir Putin uns einen eisigen Winter beschert. Deutschland hat sich zweifellos in eine Sackgasse manövriert, aus der es sich nun mühsam befreien muss. Wie das zu erreichen ist, stößt unter den gegebenen Bedingungen an Grenzen. Einerseits ist es nötig, wenigstens den Eindruck zu erwecken, die Autonomie des Handelns zu erhalten, andererseits haben viele Menschen den Eindruck von Konfusion, insbesondere im Hinblick auf Strom, Erdgas und die Preisentwicklung.

Spielen Sie auf die umstrittene Gasumlage aus dem Bundeswirtschaftsministerium an, mit der die Verbraucher an der Stabilisierung der Gasversorger beteiligt werden sollen?

Die Gasumlage ist ein gutes Beispiel. Viele fragen sich, warum sie dafür zahlen müssen, dass Deutschland allen Warnungen zum Trotz bis zum Kriegsausbruch und darüber hinaus in dieser extremen Abhängigkeit vom Kreml geblieben ist. Es gibt zahlreiche weitere Belege für widersprüchlich erscheinendes Handeln: Deutschland will einerseits aus der Atomkraft aussteigen, kauft andererseits aber im Ausland Atomstrom ein. Deutschland will einerseits im eigenen Land kein Fracking zur Erdgasgewinnung betreiben – man erwirbt so gewonnenes Gas aber woanders. Das ist kein direktes Plädoyer fürs Fracking in Deutschland, aber es verweist auf Widersprüchlichkeiten, die in dieser Krise freilich unvermeidlich scheinen.

Armin Nassehi, Jahrgang 1960, lehrt Allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er ist Herausgeber der Kulturzeitschrift "Kursbuch", seit 2020 ist der Soziologe Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Im letzten Jahr erschien Nassehis Buch "Unbehagen. Theorie der überforderten Gesellschaft".

Vermutlich auch deshalb, weil die Regierenden einen Aufschrei in Teilen der Bevölkerung fürchten. Vor allem bei vielen Grünen-Anhängern wäre mit Fracking wohl eine rote Linie überschritten. Noch eine – denn gerade erst hat Robert Habeck entschieden, zwei deutsche Atomkraftwerke über das Jahresende hinaus in Reserve behalten zu wollen.

Der politische Prozess ist eben auch an der Frage politischer Gefolgschaft und Loyalität orientiert. Das darf man gar nicht als Vorwurf formulieren, man wäre naiv, wenn man das negieren würde. Man muss allerdings sagen, dass die Grünen im Vergleich zu anderen Koalitionären weit flexibler waren im Hinblick auf die eigenen Positionen. Dass es in einer Demokratie schwierig ist, mit einer Stimme zu sprechen, spielt der erpresserischen Strategie Russlands natürlich in die Hände.

Putin weiß eben, wie er in Deutschland Unbehagen und Furcht auslösen kann.

Ja, Putin kennt uns viel zu gut. Die Verunsicherung bezüglich der Energieversorgung und die Preisentwicklungen sind natürlich kalkuliert, auch die Drohung mit einer weiteren kriegerischen Eskalation.

Hat Olaf Scholz ausreichend Standhaftigkeit bewiesen?