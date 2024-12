Der Streit über einen vermeintlichen Fahndungsaufruf von Johannes Varwick geht in eine neue Runde. Der Politikwissenschaftler und Professor der Universität Halle, der Verständnis für Positionen des Kremls anmahnt und dafür viel Gegenwind bekommt, wurde angezeigt. Er hatte nach Daten des X-Accounts einer Widersacherin gefragt und eine Erfolgsprämie ausgelobt. Jetzt will die bayerische Justiz diese Ermittlungen anderen Kollegen überlassen.

Am 8. September hatte Varwick auf X von "Untiefen in Social Media" und "Trollfarmen in etlichen Varianten und auf allen Seiten" geschrieben. Beispielhaft sei "@LenaBerger", ein Account, der "permanent unsachlich andere Auffassungen" delegitimiere, "obsessiv auch mich". Tatsächlich erhält Varwick von dem Account auch scharfen Widerspruch, oft polemisch. Belege für beleidigende Aussagen bleibt er jedoch schuldig – und @LenaBerger widerspricht ihm immer wieder auch fundiert.

"Intelligence Millieu mit staatlicher Beteiligung"

"Ukraine-Unterstützer werden bedroht"

Keine örtliche Zuständigkeit in München

Die Staatsanwaltschaft Berlin erklärte auf Anfrage, das Verfahren sei dort bislang nicht verzeichnet. Verschickt werden die Akten auf dem Postweg. Die Übernahme des Verfahrens wird von der Staatsanwaltschaft geprüft, an die abgegeben werden soll, und kann zunächst auch abgelehnt werden. Wie lange in diesem Fall die Prüfung dauere, lasse sich nicht sagen, so ein Sprecher. In Berlin geht es von vorne los.