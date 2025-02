Was MĂ€nner fĂŒr ihre Prostata tun können

CDU-Politiker Philipp Amthor hat AfD-Mann Bernd Baumann bei "Maischberger" eine deutliche Absage erteilt. Dabei wurde es im Studio mehr als einmal laut.

Was trennt CDU und AfD? Diese Frage hat Sandra Maischberger am Mittwochabend mit CDU-Politiker Philipp Amthor und AfD-Mann Bernd Baumann diskutiert. Ausgerechnet bei der Vorstellung der GĂ€ste unterlief ihr dabei eine kleine Panne. Nachdem die Moderatorin Baumann als parlamentarischen GeschĂ€ftsfĂŒhrer der AfD angekĂŒndigt hatte, fuhr sie fort mit den Worten: "und Philipp Amthor aus dem Bundesvorstand der Af
 der CDU." Maischberger kommentierte ihren Holperer dann selbst: "Das wĂ€re fast schief gelaufen."

GĂ€ste

Philipp Amthor (CDU), GeneralsekretÀr in Mecklenburg-Vorpommern

Bernd Baumann (AfD), Parlamentarischer GeschĂ€ftsfĂŒhrer

Sebastian Ebel, Vorstandsvorsitzender TUI Group

Theo Koll, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios

Mariam Lau, "Die Zeit"-Journalistin

Ulrike Herrmann, "Taz"-Journalistin

Amthor nutzte das Zusammentreffen mit Baumann, um deutlich zu machen, dass fĂŒr ihn und seine Partei eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen bleibt. Auch, wenn es inhaltlich gelegentlich Überschneidungen gebe, habe sich die Position der CDU gegenĂŒber der AfD "um keinen Millimeter geĂ€ndert", erklĂ€rte Amthor bei "Maischberger". Die Christdemokraten machten Politik, damit die AfD wieder dahin komme, "wo sie hingehört", an den politischen Rand, so der CDU-Mann.

Ob es die Sache wert gewesen sei, dass Kanzlerkandidat Friedrich Merz sein Wort gebrochen habe, um mit AfD-Stimmen einen am Ende wirkungslosen Unions-Antrag zur VerschÀrfung der Migrationspolitik durchzubringen, wollte Maischberger von Amthor wissen.

Amthor: Tausende nach Asyl-Abstimmung in die CDU eingetreten

Es sei eine Frage der "Selbstbehauptungskraft der politischen Mitte", dass die Union sich nicht von der AfD diktieren lasse, wie sie ĂŒber ihre eigenen AntrĂ€ge abstimme, erklĂ€rte Amthor. Anstoß nahm er an den "Jubelbildern" der AfD, die nach der Mehrheit fĂŒr den Antrag entstanden waren. Der AfD gehe es um die Inszenierung der eigenen Partei, interpretierte Amthor. "Uns geht es um die Sache", so der CDU-Mann.

Was er von besorgten Äußerungen von Holocaust-Überlebenden wie Albrecht Weinberg halte, die nach der gemeinsamen Abstimmung von CDU und AfD gegen Merz protestiert hatten, wollte Maischberger von Amthor wissen. Es habe "sehr unterschiedliche" Reaktionen gegeben, erklĂ€rte Amthor. Mehrere Tausend Menschen seien nach dem Antrag auch in die CDU eingetreten. Einzelne negative Reaktionen basierten seiner Meinung nach "an vielen Stellen" auf Fehlinterpretationen von links-grĂŒn.

"Lassen Sie uns ĂŒber die Holocaust-Überlebenden reden", forderte Maischberger auf. "NatĂŒrlich berĂŒhrt mich das", erklĂ€rte Amthor. Er Ă€rgere sich jedoch auch ĂŒber derartige Reaktionen.

Von Baumann wollte die Moderatorin ebenfalls wissen, wie er ĂŒber die Warnungen der Holocaust-Überlebenden vor der AfD denke. "Gibt ihnen das zu denken?", fragte sie. "Die deutsche Geschichte steckt uns allen in den Knochen, das ist ĂŒberhaupt keine Frage", so der AfD-Mann. Aktuelle Probleme jĂŒdischer MitbĂŒrger seien jedoch Folge der unbeschrĂ€nkten Massenmigration, fĂŒhrte er aus.

Amthor: AfD zu radikal fĂŒr rechte europĂ€ische Parteien

Darum sei es in den Äußerungen nicht gegangen, stellte Maischberger klar. Holocaust-Überlebende wie Weinberg hĂ€tten gewarnt, dass man mit einer Partei wie der AfD nicht zusammenarbeiten dĂŒrfe und dabei Parallelen zur Vergangenheit gezogen, erinnerte die Moderatorin. "NatĂŒrlich hören wir uns das an", er nehme die Holocaust-Überlebenden sehr ernst, erklĂ€rte Baumann und fĂŒgte hinzu, man mĂŒsse sich jedoch um die Lösung der jetzigen Probleme kĂŒmmern. Die Warnungen der Holocaust-Überlebenden seien fĂŒr ihn also "ein Nebensatz", schlussfolgerte Maischberger.

Ob sich zwischen CDU und AfD nicht doch politische Bande entspinnen könnten, stellte Maischberger an anderer Stelle erneut zur Debatte. Was die Christdemokraten davon abhalte, die AfD als regierungsfĂ€hig anzusehen, wollte sie von Amthor wissen. Schließlich regierten in LĂ€ndern wie Italien, Schweden oder den Niederlanden rechte Schwesterparteien der AfD. Vielen ihrer europĂ€ischen Partnerparteien sei die AfD "zu radikal und zu peinlich", antwortete Amthor und holte zum persönlichen Verbalschlag gegen Baumann aus.

Baumann zu Amthor: Unterste Schublade

"Sie geben hier immer den lammfrommen BĂŒrgerlichen, wo sind sie eigentlich falsch abgebogen, dass Ihnen das nicht unangenehm ist, mit so einem Typen wie Höcke zusammen Politik zu machen?", schoss der CDU-Mann. Wer in einer KZ-GedenkstĂ€tte Hausverbot habe, sollte in Deutschland keine Verantwortung ĂŒbernehmen, fĂŒgte er hinzu.