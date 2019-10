Platzwunde und Bewusstlosigkeit

Wirtschaftsminister Altmaier gestürzt: "Uns stockte der Atem"

29.10.2019, 13:48 Uhr | nhr , dpa

Nach einer Rede ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der Bühne gestürzt und musste medizinisch versorgt werden. Kollegen aus der Politik zeigen sich besorgt.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist beim Digitalgipfel in Dortmund beim Gang von der Bühne gestürzt und in eine Klinik gebracht worden. Der 61-jährige CDU-Politiker stolperte nach seiner Auftaktrede am Dienstagvormittag auf einer Treppe. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Wie nun bekannt wurde, hat er sich bei seinem Sturz eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war Altmaier zunächst bewusstlos, kam aber noch vor Ort wieder zu Bewusstsein.

Nach dem Sturz hatten sich Sanitäter um den am Boden liegenden Politiker gekümmert. Helfer schirmten Altmaier mit einem schwarzen Laken ab. Der Saal wurde geräumt.

Digital-Gipfel in Dortmund: Helfer verbergen die Sicht auf den gestürzten Peter Altmaier. (Quelle: Bernd Thissen/dpa)

"Wünsche Dir gute Besserung"

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer schrieb auf Twitter: "Was für ein Schreck! Lieber Peter Altmaier, ich wünsche Dir gute Besserung und dass Du schnell wieder auf die Beine kommst." Auch Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wünschte eine rasche Genesung und schrieb ebenfalls auf Twitter: "Wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder im Kabinett." Scholz würde Altmaier gemäß den vom Kabinett festgelegten Regeln vertreten, sollte Altmaier längere Zeit ausfallen.

Im Forum A der Messehalle hatte zuerst der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet eine rund 15-minütige Rede gehalten, dann Altmaier knapp 20 Minuten. Laschet sah dessen Sturz beim Verlassen der Bühne aus direkter Nähe. "Uns allen stockte der Atem. Gut, dass sofort ein Arzt und Medizinprofessor bei ihm war. Peter Altmaier konnte allen Helfern noch danken, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Ich wünsche ihm von Herzen eine baldige Genesung", sagte Laschet der dpa. Und weiter: "Ich höre, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Das lässt uns hoffen, dass er bald wieder in alter Frische aktiv sein kann."

Die Veranstaltung wurde fortgesetzt, als Altmaier auf dem Weg in die Klinik war. Das Projekt Europäische Datenplattform wurde ohne Altmaier präsentiert. Die für 11 Uhr angesetzte Pressekonferenz mit Altmaier und Vertretern der Bitcom wurde abgesagt.





Interview mit Svenja Schulze: "Wir müssen alle weniger verbrauchen"



Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will nachmittags (15 Uhr) den Digitalgipfel besuchen. Das Treffen und der zugehörige ganzjährige Prozess bilden laut Wirtschaftsministerium die zentrale Plattform für die Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft bei der Gestaltung des digitalen Wandels.