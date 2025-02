Was Lindner und Scholz in Zukunft verdienen

Olaf Scholz und Christian Lindner (Archivbild): Beide mussten am gestrigen Wahlabend schlechte Ergebnisse vor ihren jeweiligen Parteien verantworten. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Für Olaf Scholz und Christian Lindner markiert das Ergebnis der Bundestagswahl einen Tiefpunkt ihrer politischen Laufbahn. Vor rund dreieinhalb Jahren wagten sie gemeinsam den Versuch, das Land zu reformieren. Am Abend des 6. Novembers 2024 – dem Tag, an dem Trump die US-Wahl gewann – reichte es für den SPD-Politiker. In einer wutentbrannten Ansprache vor Journalisten verkündete der Bundeskanzler, dass er den FDP-Finanzminister Christian Lindner entlassen habe.