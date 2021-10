Neue Vorwürfe

Springer-Verlag setzt "Bild"-Chefredakteur Reichelt ab

18.10.2021, 18:38 Uhr | t-online, rtr, dpa

Nach einem Bericht der "New York Times" über das toxische Arbeitsklima bei "Bild" zieht der Springer-Verlag jetzt Konsequenzen. Der umstrittene Chefredakteur Julian Reichelt wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Der Medienkonzern Axel Springer hat mit sofortiger Wirkung "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt von seinen Aufgaben entbunden. Das teilte der Konzern auf seiner Internetseite mit. Reichelts Aufgaben soll demnach Johannes Boie übernehmen, der Chefredakteur von "Welt am Sonntag".

"Im Kontext jüngster Medienrecherchen sind dem Unternehmen seit einigen Tagen neue Anhaltspunkte für aktuelles Fehlverhalten von Julian Reichelt zur Kenntnis gelangt", heißt es in der Mitteilung. "Der Vorstand hat erfahren, dass Julian Reichelt auch aktuell noch Privates und Berufliches nicht klar trennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt hat. Deshalb hält der Vorstand jetzt eine Beendigung der Tätigkeit für unvermeidbar."

"Sex, Journalismus und Firmengeld"

Zuvor hatte die "New York Times" von einem toxischen Arbeitsklima in der "Bild"-Redaktion berichtet. Die Arbeitsplatzkultur vermische "Sex, Journalismus und Firmengeld", heißt es in dem Artikel. Exemplarisch wird der Fall einer anonymen "Bild"-Redakteurin geschildert, die nach eigenen Angaben infolge einer Affäre mit Chefredakteur Reichelt befördert worden sei. Eine Sprecherin des Springer-Verlages hatte der "New York Times" gesagt, die Aussage der Frau enthalte "falsche Tatsachenangaben".

Im Frühjahr musste Reichelt sich bereits nach ähnlichen Enthüllungen von "Spiegel" und "Zeit" einem Compliance-Verfahren stellen. Im Anschluss an die Untersuchung durch eine externe Anwaltskanzlei kehrte er nach einer kurzen Pause jedoch wieder in seinen Job zurück.

Springer-Chef Döpfner lobt Reichelt

Die "New York Times" hatte den Bericht über den Springer-Konzern mit Blick auf die Pläne zur Übernahme der US-Mediengruppe Politico veröffentlicht. Die Zeitung verwies auch auf bislang nicht veröffentlichte monatelange Recherchen eines Investigativ-Teams der Ippen-Mediengruppe. Demnach stoppte Verleger Dirk Ippen die Veröffentlichung mit der Begründung, er wolle den Eindruck vermeiden, einem Wettbewerber wirtschaftlich schaden zu wollen. Eine Beeinflussung durch Springer habe es nicht gegeben, ließ der Ippen-Verlag am Montag wissen.

Springer-Chef Mathias Döpfner sagte am Montag: "Julian Reichelt hat ,Bild' journalistisch hervorragend entwickelt und mit ,Bild live' die Marke zukunftsfähig gemacht. Wir hätten den mit der Redaktion und dem Verlag eingeschlagenen Weg der kulturellen Erneuerung gemeinsam mit Julian Reichelt gerne fortgesetzt. Dies ist nun nicht mehr möglich."

"Bild" ist Deutschlands auflagenstärkste Tageszeitung, seit kurzem gibt es auch "Bild TV". Der Axel-Springer-Konzern, der vor allem für das Boulevard-Blatt sowie die "Welt" bekannt ist, hatte im August die Übernahme des US-Nachrichtenunternehmens Politico bekanntgegeben. Die Berliner nehmen seit Jahren verstärkt den US-Medienmarkt in den Fokus und wollen mit Rückenwind des größten Aktionärs, dem US-Finanzinvestors KKR weiter expandieren.