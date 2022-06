"Es war offensichtlich doch eine Belastung"

"Ich bin Bundeskanzlerin a. D."

Die ehemalige Kanzlerin erklĂ€rte in dem Interview auch, warum sie sich nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt nicht zu tagesaktuellen Themen Ă€ußern will. "Ich bin Bundeskanzlerin a. D.", sagte Merkel. Sie sei keine "ganz normale BĂŒrgerin". Sie mĂŒsse noch vorsichtiger sein, zu aktuellen Dingen etwas zu sagen – ob nun das 9-Euro-Ticket gut sei oder nicht. Es sei nicht ihre Aufgabe, RatschlĂ€ge von der Seitenlinie zu geben. Dennoch sei sie im Ukraine-Krieg nicht neutral.

Merkel erzĂ€hlte, sie bekomme viele Einladungen, wolle aber nicht nur Termine abarbeiten. Wenn sie lese, sie mache nur noch "WohlfĂŒhltermine", dann sage sie: "Ja". 16 Jahre lang sei alles, was irgendwie von Relevanz gewesen sei, an ihrem Tisch vorbeigekommen. Sie habe sich nie vor Verantwortung gedrĂŒckt. Sie habe gesagt, dass sie sich erst einmal erholen und Abstand gewinnen wolle. Sie sei nicht mehr "im aktuellen GetĂŒmmel", auch nicht in ihrer Partei, der CDU .

"Was also ist mein Land?"

Der Auftritt im Berliner Ensemble am Dienstagabend gehört zum Plan Merkels fĂŒr einen sanften Wiedereinstieg in die Öffentlichkeit. Hintergrund des GesprĂ€chs ist ein 2021 im Aufbau Verlag erschienenes Buch mit dem Titel "Was also ist mein Land?".