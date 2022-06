Loading... Embed

Zwist mit den USA wegen Nord Stream 2

Merkel berichtete in dem Interview zudem offen ĂŒber einen frĂŒheren Zwist mit den USA in Sachen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Sie habe sich sehr darĂŒber geĂ€rgert, dass die USA unter PrĂ€sident Joe Biden Sanktionen gegen Unternehmen verhĂ€ngt hĂ€tten, die bei Nord Stream 2 aktiv waren. Das mache man mit dem Iran, aber nicht mit einem VerbĂŒndeten, machte sie deutlich. Eine im vergangenen Sommer erzielte Vereinbarung mit den USA sei dann ein "Quantensprung" gewesen, so die Altkanzlerin.

Im vergangenen Juli hatten die USA und Deutschland einen langen Streit ĂŒber die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 2 beigelegt. Die USA hatten erklĂ€rt, auf weitere Sanktionen zu verzichten. In der ErklĂ€rung wurde Russland zudem davor gewarnt, Energie als politische "Waffe" einzusetzen. In diesem Falle stelle man die Pipeline zur Disposition.

Merkel machte mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine deutlich, dies sei nun passiert. Die neue Bundesregierung hatte die Zertifizierung von Nord Stream 2 wegen der Invasion auf Eis gelegt.

"Volles Vertrauen" in die Bundesregierung

Merkel hat nach eigenen Worten "volles Vertrauen" in die neue Bundesregierung und ihren Amtsnachfolger Olaf Scholz (SPD). Der RegierungsĂŒbergang sei sehr gut gelaufen. Es seien Menschen am Werk, die keine "Newcomer" seien und die Gegebenheiten kennen wĂŒrden. Merkel war 16 Jahre lang Kanzlerin. Es sei fĂŒr sie ganz klar, dass es der richtige Zeitpunkt gewesen sei, aufzuhören.

Merkel Ă€ußerte sich zum ersten Mal ausfĂŒhrlich in der Öffentlichkeit seit dem Ende ihrer 16-jĂ€hrigen Amtszeit im Dezember. Bei der Veranstaltung "Was also ist mein Land?" befragte sie der "Spiegel"-Autor und Schriftsteller Alexander Osang.

Zum Ukraine-Krieg hat sich die Ex-Kanzlerin bisher zweimal geĂ€ußert. Am Tag nach dem russischen Einmarsch verurteilte sie diesen "auf das SchĂ€rfste" und sprach von einer "tiefgreifenden ZĂ€sur". Vergangene Woche nannte sie den russischen Angriffskrieg bei einer DGB-Veranstaltung "barbarisch".

Keine Schattenkanzlerin

Der Auftritt im Berliner Ensemble am Dienstagabend gehörte zum Plan Merkels fĂŒr einen sanften Wiedereinstieg in die Öffentlichkeit. Merkel will dem Vernehmen nach unbedingt den Anschein vermeiden, sie fĂŒhle sich als Neben- oder Schattenkanzlerin. Sie wolle zeigen, wie man als Altkanzlerin agieren könne, die anders als ihre VorgĂ€nger Helmut Kohl (CDU) und Gerhard Schröder (SPD) nicht abgewĂ€hlt worden, sondern freiwillig aus dem Amt geschieden sei.