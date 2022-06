Markus Lanz diskutierte mit einer kurzfristig stark verĂ€nderten GĂ€sterunde ĂŒber die Amokfahrt in Berlin und ĂŒber ein so brisantes wie schwieriges Thema: DatenĂŒberwachung. DafĂŒr ist Innenministerin Faeser zustĂ€ndig.

SpontaneitĂ€t kann Markus Lanz: Selbst wer am spĂ€ten Mittwochabend im Internet nach der GĂ€steliste der ZDF-Talkshow suchte, fand noch eine Runde mit GrĂŒnen-Chef Omid Nouripour und Ex-Wirtschaftsminister Peter Altmaier angekĂŒndigt. Offenbar sollte letzterer als enger Vertrauter Angela Merkels ĂŒber den viel diskutierten ersten öffentlichen Auftritt der Altkanzlerin sprechen. Doch dann saß eine komplett andere Runde im Talkshowstudio. Dazu zĂ€hlte die amtierende Bundesinnenministerin Nancy Faeser – was Moderator Lanz gestattete, zunĂ€chst ĂŒber das schlimme Topthema des Tages, die Amokfahrt am Breitscheidtplatz in Berlin , zu sprechen.

Die GĂ€ste:

Zwei Themen wurden ausfĂŒhrlicher diskutiert. ZunĂ€chst ging es um den Krieg in der Ukraine und den Cyberwar, also KriegsfĂŒhrung im Internet. Dazu saß mit Chaos Computer Club-Sprecher Linus Neumann ein Experte in der Runde. Russische Angreifer könnten die Spionage, die sie auch in Deutschland lĂ€ngst treiben, "ausweiten in Richtung Sabotage", sagte er. Falls es dazu komme, wĂŒrden Betroffene und Öffentlichkeit erst spĂ€t davon erfahren. Faeser beteuerte, die Ampelkoalition werde wie versprochen "im Bereich Digitalisierung vieles auf den Weg bringen".