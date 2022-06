Der Serientitel stellt eine Verbindung her zum Gem├Ąlde "Guernica" von Pablo Picasso her ÔÇô es entstand 1937 als Reaktion auf die Zerst├Ârung der spanischen Stadt durch einen Luftangriff der "Legion Condor", einem Luftwaffenverband der Wehrmacht Nazi-Deutschlands.

Steinmeier sieht "gedankenlosen Umgang" mit Israel

Auch Bundespr├Ąsident Frank-Walter Steinmeier hatte das Thema in seiner Er├Âffnungsrede angesprochen: Er sei sich deswegen lange nicht sicher gewesen, ob er diese Rede in Kassel an diesem Tag halten werde. "Denn so berechtigt manche Kritik an der israelischen Politik, etwa dem Siedlungsbau, ist", die Anerkennung der israelischen Staatlichkeit sei "bei uns Grundlage und Voraussetzung der Debatte", sagte Steinmeier. Bei der "documenta fifteen" habe er jedoch "manchen gedankenlosen, leichtfertigen Umgang mit dem Staat Israel" beobachtet, sagte er weiter.