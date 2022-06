Experte fordert Deinstallation der Werke

Auf Twitter hatte Mendel zuvor die documenta-Leitung aufgefordert, das Werk der Gruppe zu entfernen. Im Gespr├Ąch mit t-online bekr├Ąftigt Mendel seine Forderungen: "Hier hat ein Versagen stattgefunden, f├╝r das die Kuratorengruppe 'Ruangrupa' und die Leitung der documenta die Verantwortung tragen." Werke, die antisemitische Motive enthalten, sollten "klar als solche benannt und aus den Ausstellungen entfernt werden", sagte Mendel.

Friedrichsplatz in Kassel: Die Werke der K├╝nstlergruppe "Taring Padi" sorgen f├╝r Emp├Ârung. (Quelle: Uwe Zucchi/dpa-bilder)

Vor dem Bekanntwerden der Arbeit von "Taring Padi" hatte sich Mendel in einem Gastbeitrag in der "S├╝ddeutschen Zeitung" f├╝r eine differenzierte Betrachtung der documenta ausgesprochen. Auch an dieser Forderung h├Ąlt er fest. Es sei wichtig, nicht die ganze documenta als antisemitisch zu bezeichnen und damit viele K├╝nstlerinnen und K├╝nstler zu diffamieren, die keine Verantwortung f├╝r die Auswahl der Werke tragen w├╝rden.

Hessische Landesregierung interveniert

├ähnlich deutliche Kritik ├Ąu├čerten auch Vertreter deutsch-j├╝discher Verb├Ąnde in den sozialen Medien. "Um die antisemitische Ger├╝chtek├╝che zu bedienen, ist das Schwein auf der @documenta vom Mossad", kommentiert der Verein "Werteinitiative f├╝r deutsch-j├╝dische Positionen". Leonard Kaminski, Gr├╝ndungsmitglied der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias), wirft der Leitung der Kunstmesse bei "offensichtlich" judenfeindlichen Werken Unehrlichkeit vor: "Ihre Heuchelei macht es nur noch schlimmer."

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir ben├Âtigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie k├Ânnen diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit k├Ânnen personenbezogene Daten an Drittplattformen ├╝bermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Nun schaltet sich auch die hessische Landesregierung ein. In einer Pressemitteilung schreibt die Ministerin f├╝r Wissenschaft und Kunst Angela Dorn, dass bei dem betreffenden Werk nach ihrer pers├Ânlichen Auffassung "eine antisemitische Bildsprache vorliegt". Sie k├╝ndigte an, die Angelegenheit in Zusammenarbeit mit der Generaldirektorin der documenta, Sabine Schormann, "schnellstm├Âglich" kl├Ąren zu wollen.

Konflikt schwelt seit Wochen

Die neuesten Entdeckungen versch├Ąrfen einen Konflikt, der schon seit Wochen schwelt. Insbesondere wurde der indonesischen K├╝nstlergruppe "Ruangrupa", die mit der Kuration der Ausstellung betraut wurde, vorgeworfen, keine israelischen K├╝nstler eingeladen zu haben. Auch die Reihe "Guernica Gaza" eines pal├Ąstinensischen K├╝nstlers sorgte f├╝r Kritik an der Kunstmesse. Hier lesen Sie mehr dazu.