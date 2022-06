Seit 1955 bringt die documenta alle f├╝nf Jahre den Glamour der internationalen Kunst nach Kassel , doch dieses Mal l├Âst die Schau vor allem weltweite Emp├Ârung aus. Seit am Freitag das gro├čformatige Banner mit dem Titel "People's Justice" (Gerechtigkeit des Volkes) installiert wurde, hagelt es massive Kritik an der antisemitischen Bildsprache des Werkes . Inzwischen haben die Veranstalter reagiert und das Banner der indonesischen K├╝nstlergruppe "Taring Padi" verdeckt. Allerdings stellt sich die Frage, ob der Skandal nicht abzusehen war.

Denn das Werk wurde nicht f├╝r die documenta angefertigt, sondern war schon im Jahr 2002 erstmals zu sehen, auf dem South Australia Art Festival in Adelaide. Auf eine kritische Pr├╝fung des Bildes haben die documenta-Verantwortlichen verzichtet. Die Gesch├Ąftsf├╝hrung sei "keine Instanz, die sich die k├╝nstlerischen Exponate vorab zur Pr├╝fung vorlegen lassen kann, und darf das auch nicht sein", so Generaldirektorin Sabine Schormann. Hinweise auf judenfeindliche Tendenzen unter den Kuratoren der documenta gibt es allerdings schon l├Ąnger.

documenta-Kuratoren stehen der BDS-Kampagne nah

Verantwortlich f├╝r die Auswahl der Kunstwerke und die Einladung der K├╝nstler zur documenta ist das indonesische K├╝nstlerkollektiv "Ruangrupa". Zwei Mitglieder von "Ruangrupa" unterzeichneten im Mai 2021 den offenen Brief "A letter against apartheid", der Israel als Kolonialmacht darstellt und mit dem rassistischen Apartheid-Regime vergleicht, das in S├╝dafrika bis 1994 Schwarze unterdr├╝ckte. In dem Brief ist von "Massakern"ÔÇ»undÔÇ»"Mord" an den Pal├Ąstinensern die Rede, w├Ąhrend pal├Ąstinensische Angriffe auf Israel keine Erw├Ąhnung finden.