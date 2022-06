Sabine Schormann: "Das Problem ist, dass es aus ihrer Sicht keiner ist." (Quelle: R├╝diger W├Âlk/imago-images-bilder)

Werk nur in Deutschland inakzeptabel?

Zur Verantwortung der Kuratoren ├Ąu├čerte sich Schormann zwiesp├Ąltig. Einerseits stehe die offene Arbeitsweise Ruangrupas im Widerspruch zur klassischen Rolle der Kuratoren ÔÇô das Kollektiv lehne die Position als Kontrollinstanz gewisserma├čen ab. Andererseits erkl├Ąrte Schormann, dass es sich bei dem abgeh├Ąngten Banner aus der Perspektive Ruangrupas nicht um ein antisemitisches Werk gehandelt habe.

Schormann nannte es bedauerlich, dass es Ruangrupa "aufgrund unserer unterschiedlichen kulturellen Erfahrungsr├Ąume zu sp├Ąt aufgefallen" sei, "dass ein solches Motiv in Deutschland absolut inakzeptabel ist" ÔÇô obwohl das Kuratieren von mehreren externen Beratern begleitet wurde. Das Banner "The People's Choice" wurde in Kassel nicht zum ersten Mal gezeigt, seit 2002 war es unter anderem auf Ausstellungen in Australien und China zu sehen.

Das Kuratorenteam selbst hat sich bislang nicht gesondert zu den aktuellen Vorw├╝rfen ge├Ąu├čert ÔÇô das Abh├Ąngen sei aber in Absprache mit Ruangrupa erfolgt, betonte Schormann. Die K├╝nstlergruppe Taring Padi, die Urheber des Werks, hatte sich in einer Mitteilung am Montag daf├╝r entschuldigt, mit ihrer Arbeit Menschen verletzt zu haben. Taring Padi berufen sich darauf, in ihrer Darstellung auf Symbolik aus der Zeit der indonesischen Milit├Ąrdiktatur zu verweisen.

R├╝cktrittsforderungen gegen Schormann

In der Zwischenzeit ist die Debatte aber so hochgekocht, dass Schormann sich auch mit Forderungen eines R├╝cktritts konfrontiert sieht. "Die Generaldirektorin der documenta, Sabine Schormann, muss unverz├╝glich zur├╝cktreten oder vom Aufsichtsrat abberufen werden", sagte der Pr├Ąsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) und ehemalige Gr├╝nen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck dem "K├Âlner Stadt-Anzeiger". Zuvor hatte sich auch der Pr├Ąsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, allgemeiner f├╝r personelle Konsequenzen ausgesprochen.

Volker Beck: "Die Generaldirektorin der documenta muss unverz├╝glich zur├╝cktreten oder vom Aufsichtsrat abberufen werden." (Quelle: epd/imago-images-bilder)

Auch der Gr├╝ndungsdirektor des Kasseler documenta-Instituts, Heinz Bude, verlangte Konsequenzen bei der documenta-GmbH. Er kritisierte Schormann f├╝r ihre Kommunikationsarbeit, nachdem die Bilder mit antisemitischem Inhalt auf der Kunstausstellung entdeckt worden waren: "Es ist ein Desaster f├╝r die documenta entstanden und daf├╝r muss man geradestehen."

"Eine freie Welt muss das ertragen"

Im Umfeld der documenta sehen das l├Ąngst nicht alle so. Der Vorsitzende des documenta-Forums, J├Ârg Sperling, kritisierte die Entfernung der Arbeit. "Eine freie Welt muss das ertragen", sagte er. Die Arbeit sei eine Karikatur und seiner Meinung nach von der Kunstfreiheit gedeckt.

Das Werk von Taring Padi zeigt unter anderem einen Soldaten mit Schweinsgesicht. Er tr├Ągt ein Halstuch mit einem Davidstern und einen Helm mit der Aufschrift "Mossad" ÔÇô die Bezeichnung des israelischen Auslandsgeheimdienstes. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) k├╝ndigte demonstrativ an, der Kunstmesse in diesem Jahr fernzubleiben. Der Kanzler hatte sich am Mittwochabend ├╝ber seine Regierungssprecherin zu Wort gemeldet. Mehr dazu lesen Sie hier.