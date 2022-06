Zentralrats-Chef spricht von "Schaden" f├╝r Deutschlands Image

"Es ist richtig, dass das antisemitische Werk des indonesischen K├╝nstlerkollektivs Taring Padi von der documenta entfernt wurde", sagte der Pr├Ąsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, in Berlin . Damit sei jedoch das Thema Antisemitismus sowie die Debatte ├╝ber eine N├Ąhe der diesj├Ąhrigen documenta zu BDS nicht abgehakt. BDS steht f├╝r "Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen". Die Bewegung will Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren.

Kritik an den Verantwortlichen

Wie konnte es ├╝berhaupt so weit kommen? Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Gr├╝ne) sieht das Problem teils in einem fehlenden verantwortlichen Kurator begr├╝ndet. "Die Verantwortung f├╝r die gezeigte Kunst liegt in erster Linie bei der k├╝nstlerischen Leitung. Dass diese von der Findungskommission diesmal einem Kollektiv ├╝bertragen wurde, nicht einem einzelnen Kurator oder einer einzelnen Kuratorin, hat offenbar dazu gef├╝hrt, dass die Sorgfalt und die Verantwortung des Kuratierens gelitten haben", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.