Ukraine-Krieg | Familienministerin Paus (Grüne): "Es ist wirklich verheerend"

Das Gegenteil ist der Fall. Die frühe sprachliche Bildung in den Kitas ist essenziell für die Chancengerechtigkeit. Darüber ist sich die Bildungswissenschaft einig. Wir werden Kinder deshalb weiterhin fördern, machen das aber rechtlich über einen anderen Weg. Und zwar im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes. Die Länder erhalten über dieses Gesetz zwei Milliarden Euro pro Jahr vom Bund – und damit fast zehn Mal so viel wie bisher über das Sprachkitaprogramm. Dieses Geld kann schon jetzt in die Sprachförderung gesteckt werden.

Bisher tun dies allerdings erst fünf Bundesländer und auch nur zu einem sehr geringen Anteil, verglichen mit der Gesamtsumme, die zur Verfügung steht. Wir wollen, dass die Sprachförderung in Zukunft priorisiert wird. Daher entwickeln wir das Gesetz in ein Kita-Qualitätsgesetz weiter. Wir verankern die Sprachförderung damit in der Regelfinanzierung. Das Bundesprogramm "Sprachkitas" war ein Modellprojekt und von Anfang an befristet – so wie alle Förderprogramme des Bundes in diesem Bereich. Denn für die frühe Bildung in den Kitas sind die Länder zuständig. Unterstützt werden die Kinder natürlich weiterhin.