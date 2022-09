Queen Elizabeth II. ernennt Liz Truss zur britischen Premierministerin

Aktualisiert am 06.09.2022 - 14:23 Uhr

Aktualisiert am 06.09.2022 - 14:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In Schottland verabschiedet die Queen Johnson und beauftragt Truss damit, eine Regierung zu bilden. Damit ist sie offiziell die neue Premierministerin.

Liz Truss ist neue Premierministerin des Vereinigten Königreichs. Die bisherige Außenministerin wurde am Dienstag von Queen Elizabeth II. auf Schloss Balmoral in Schottland zur Nachfolgerin von Boris Johnson ernannt. Der Palast veröffentlichte ein Foto des Treffens.

Anschließend machte sich Truss gemeinsam mit ihrem Ehemann Hugh O'Leary auf den Weg in den Regierungssitz in der Londoner Downing Street. Dort soll sie am Nachmittag ihre erste Rede als Premierministerin halten.