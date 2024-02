Die Inflation geht in Deutschland zurück. Deshalb geht der Bundesarbeitsminister von einer deutlichen Erhöhung bei der Rente aus.

Erste Schätzungen machten ihn zuversichtlich, dass zum 1. Juli die Renten wieder stärker steigen würden als die Inflation. Zugleich erwartet Heil weiterhin stabile Rentenbeiträge. Die Beschäftigung in Deutschland sei "auf Rekordniveau", sagte der Arbeitsminister. Der Beitragssatz liege deshalb seit 2018 stabil bei 18,6 Prozent und werde "noch länger stabil bleiben". Die geplante Rentenreform solle deutliche Anstiege auch in der Zukunft verhindern.

Neues Rentenpaket in kommenden Wochen

Finanzminister Christian Lindner (FDP) und er seien sehr weit mit der Reform und würden das neue Rentenpaket in wenigen Wochen vorlegen, kündigte Heil an. Es gehe darum, "das Rentenniveau dauerhaft zu sichern". Ohne eine Reform würden die Renten in den kommenden Jahren "deutlich sinken", sagte Heil. Die Regierung werde dies verhindern – ohne das gesetzliche Renteneintrittsalter weiter anzuheben.