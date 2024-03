Die Grünen werden zuletzt immer häufiger angefeindet. In Baden-Württemberg hat am Dienstag ein Mann einen Grünen-Politiker mit einem Faustschlag niedergestreckt.

Nach einem Angriff auf einen Kandidaten der Grünen für die Kommunalwahl ermittelt der Staatsschutz. Der 37-Jährige war am Dienstagabend im baden-württembergischen Amtszell (Kreis Ravensburg) von einem 57 Jahre alten Mann zunächst beleidigt und geschlagen worden, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Zuvor hatten die "Schwäbische Zeitung" und der "Südwestrundfunk" (SWR) berichtet.

Die Grünen werden in letzter Zeit immer häufiger angefeindet. Beim politischen Aschermittwoch in Schorndorf wurde die Bundesvorsitzende Ricarda Lang ausgepfiffen, heftig beschimpft und an der Abreise gehindert. Zuvor war beim politischen Aschermittwoch der Landespartei in Biberach eine Demonstration so eskaliert, dass mehrere Polizeibeamte verletzt wurden. Mehr dazu lesen Sie hier. Die Partei sagte daraufhin ihre geplante Veranstaltung mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und weiteren prominenten Parteimitgliedern kurzfristig wegen Sicherheitsbedenken ab.