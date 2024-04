Aktualisiert am 26.04.2024 - 14:42 Uhr

Im Umfeld von Trump wird wohl daran gearbeitet, die US-Notenbank (FED) zu reformieren. Schon in der Vergangenheit hatte Trump gegen die Fed gewettert.

Das Umfeld von Donald Trump arbeitet laut einem Pressebericht an Vorschlägen, für den Fall seiner Rückkehr ins Weiße Haus die Unabhängigkeit der US-Notenbank zu untergraben. Das "Wall Street Journal" meldete am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, eine kleine Gruppe von Verbündeten des voraussichtlichen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner habe ein fast zehnseitiges Dokument mit einer politischen Vision für die Zentralbank entworfen. Trumps Stab reagierte am Freitag zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters nach einer Stellungnahme.