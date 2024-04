Kritik an Habeck: Was steckt hinter den Vorwürfen?

Was wird Habeck genau vorgeworfen?

Nach Darstellung des "Cicero" soll ein "einflussreiches Netzwerk der Grünen" den Ausstieg vom Atomausstieg verhindert haben. So habe die Expertise von Fachleuten keine Rolle gespielt, dafür habe der "mit Grünen-Parteisoldaten besetzte Führungszirkel" beider Ministerien "alle wesentliche Schritte unter sich ausgemacht". Beide Ministerien weisen das zurück, und auch darüber hinaus gibt es an dieser Darstellung große Zweifel, wie Sie im kommenden Kapitel lesen können.

Darin geht es unter anderem um Folgendes: Mitarbeiter von Habecks Ministerium argumentierten im Entwurf eines Vermerks vom 3. März 2022, unter bestimmten Umständen könne eine begrenzte Laufzeitverlängerung der verbleibenden deutschen Atomkraftwerke bis in das folgende Frühjahr sinnvoll sein. Sie rieten dazu, diese Möglichkeit weiter zu prüfen. In der Leitungsebene lag das Dokument laut Ministerium nur Staatssekretär Patrick Graichen vor, einem Parteifreund Habecks, der später nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft das Amt räumen musste – den Minister hätte es damit nicht erreicht.

Wer widerspricht dieser Darstellung?

Die Darstellung des Wirtschaftsministeriums lautet anders: Im Entwurf eines Vermerks hatten Fachleute des Wirtschaftsministeriums Anfang März die Frage aufgeworfen, ob ein Weiterbetrieb nicht sinnvoll sein könnte, Argumente dafür aufgeführt und eine Prüfung empfohlen. Dieses Papier erreichte Habeck nach eigenen Angaben damals nicht. Es ging aber laut Wirtschaftsministerium später in einen Prüfvermerk ein, in dem Wirtschafts- und Umweltministerium sich gegen eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke aussprachen. Später war der Betrieb von drei Atomkraftwerken zur Sicherung der Stromversorgung doch noch bis Mitte April 2023 verlängert worden.

Die FDP, die am Donnerstag in Person von Energiepolitiker Michael Kruse Habeck noch scharf kritisiert hatte, unterstützte den Wirtschaftsminister am Freitag hingegen. "Ich möchte auch sagen, so wie der Minister es heute dargestellt hat, ist es völlig logisch, wie er entschieden hat", sagte der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Olaf in der Beek dem "Spiegel" nach einer von der Union kurzfristig einberufenen Sondersitzung zu dem Thema. Kruse hatte bei X geschrieben, er sei enttäuscht von Habeck. Deutschland sei "beim Kernkraftausstieg wissentlich hinter die Fichte geführt" worden.