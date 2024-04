Die Ermittler zeigten Krah eine Chatnachricht des russischen Aktivisten Oleg Woloschyn. Darin habe er Krah versichert, das Problem mit seinen "Kompensationen" für "technische Ausgaben" sei gelöst. Ab Mai "wird es so sein, wie es vor Februar war". Laut Bericht lege das nahe, dass der AfD-Politiker schon länger von russischen Geldern profitiert. An die Nachricht kam das FBI wohl, weil Beamte den Russen bei einer USA-Reise überprüften und sein Handy auslasen.

Krah steht in Kontakt mit Woloschyn und Medwedtschuk

Die Affäre um "Voice of Europe"

Zuletzt stand Maximilian Krah in der Kritik, nachdem die tschechische Regierung seinen Namen im Zusammenhang mit der Affäre um das prorussische Medium "Voice of Europe" genannt hatte. Das Medium verbreite Kreml-Propaganda. Außerdem sollen mehr als 500.000 Euro über "Voice of Europe" in mehrere EU-Länder geflossen sein, um Kandidaten zur Europawahl verdeckt zu finanzieren. Mehr dazu lesen Sie hier.