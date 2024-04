Kritik wegen AfD-Parteitag an Hitlers Geburtstag in KZ-Nähe

An dem Geburtstag von Hitler und in der Nähe eines ehemaligen KZ-Standorts – da will die AfD-Niederachsen ihren nächsten Parteitag abhalten. Ein Historiker kritisiert das Vorhaben der Partei scharf.

Die AfD-Niedersachsen will ihren Parteitag am 20. April in Unterlüß bei Celle veranstalten – einem ehemaligen KZ-Standort und an Adolf Hitlers Geburtstag. Dafür hagelt es Kritik. In Unterlüß bei Celle befand sich ab 1944 ein Außenlager des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Das dazu ausgewählte Datum – Hitlers Geburtstag – gilt als Feiertag unter Rechtsextremisten.