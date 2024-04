Die Bundesregierung fahre den "Standort Deutschland vor die Wand", sagte die Vorsitzende des BSW, Sahra Wagenknecht, dem Nachrichtenportal t-online. Sie reagiert damit auf die Prognose des IWF, wonach das Wirtschaftswachstum in Deutschland in diesem Jahr lediglich 0,2 Prozent betragen soll. Im Januar hatte der IWF noch ein Plus von 0,5 Prozent erwartet.