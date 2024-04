Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Die neu gegründete Wagenknecht-Partei schüttelt die Umfrageergebnisse in Sachsen-Anhalt durch. Besonders AfD und Linke reißen ab.

In Sachsen-Anhalt rutscht die AfD erstmals seit Monaten in einer Umfrage unter die 30-Prozent-Marke. Das geht aus einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung hervor.

FDP und Linke müssen um Einzug in den Landtag bangen

Stabil bleiben laut der Studie auch die Parteien der Ampelkoalition, wobei keine der drei Partnerinnen über die Zehn-Prozent-Marke hinaus kommt. Am stärksten schneidet in Sachsen-Anhalt noch die SPD mit acht Prozent ab. Noch deutlich dahinter liegen die Grünen mit fünf Prozent – und die Liberalen (vier Prozent) würden nicht einmal in den Landtag einziehen.