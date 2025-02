Hegseth forderte die europäischen Verbündeten außerdem ausdrücklich auf, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Er lobte Polens Ausgaben von fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts explizit und gab sie als zukünftiges Ziel für die übrigen Nato-Partner aus. Damit bekräftigte er einmal mehr die bereits mehrfach von Trump ins Spiel gebrachte Erhöhung gegenüber den bislang gemeinsam vereinbarten Nato-Zielvorgaben von zwei Prozent. Ob die USA selbst ihre Ausgaben auch auf fünf Prozent erhöhen werden, ließ Hegseth derweil offen. Die USA gaben im Jahr 2023 zuletzt rund 3,4 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus.

4. Friedenstruppen – ohne die USA

Hegseth brachte die Idee von Friedenstruppen in der Ukraine ins Spiel, erklärte aber ausdrücklich, dass dies jeglichen Einsatz von US-Truppen ausschließen würde. Der Amerikaner betonte, dass eine solche wohl hauptsächlich von europäischen Partnern aufzustellende Friedenstruppe dann auch nicht unter den Beistandsartikel 5 der Nato-Charta fallen sollte. Damit distanzieren sich die USA nicht nur von einer eigenen direkten militärischen Verwicklung mit Russland.

Sie überlassen das Risiko einzig den Europäern, sich der feindlich gesinnten Nuklearmacht im Zweifel entgegenzustellen. Dieser Plan widerspricht damit aber den Worten Hegseths, die USA würden auch weiterhin vollumfänglich zum Nato-Bündnis stehen. Die Trump-Regierung definiert nun offenkundig klare Einschränkungen in Bezug auf ihre Verteidigungsverpflichtungen.

5. Endgültig neue US-Prioritäten

Die weiteren Ausführungen von Pete Hegseth unterstrichen dann die schon lange angekündigte Prioritätenverschiebung der USA in Richtung Pazifik. Die Trump-Regierung will ihren Fokus voll auf China und auf die innere Sicherheit in den USA richten. Hegseth betonte, dass die primären Sicherheitsinteressen nun "auf dem Schutz der eigenen Grenzen" und der "Abschreckung Chinas im Indopazifik" liegen. Europa, so viel ist spätestens nach diesen Aussagen klar, steht nicht mehr im Zentrum der US-Sicherheitsstrategie.

Jetzt müssen sich die Europäer dazu verhalten

Trumps Verteidigungsminister sagte, dass die transatlantische Allianz zwischen den USA, Kanada und Europa über "Jahrzehnte gewachsen" sei und dass die Trump-Regierung auch erwarte, dass sie über weitere "Generationen" andauern solle. Dann aber kam das große "Aber". Diese andauernde Partnerschaft würde nicht "einfach so geschehen", so Hegseth. "Es wird nötig sein, dass unsere europäischen Alliierten in die Arena treten und die konventionelle Sicherheit auf dem Kontinent selbst in die Hände nehmen."